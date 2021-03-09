В Нидерландах еще на 3 недели продлили действие локдауна. Все из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом.

Локдаун в Нидерландах действует еще с 23 января. Тогда введение ограничений сопровождалось протестами населения.

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По словам премьер-министр страны Марка Рютте, определенные ослабления будут в течение 8 – 14 февраля. Все потому, что в стране будут проходить парламентские выборы.

Что предполагает локдаун в Нидерландах

Одновременно с продолжением локдауна в стране возобновят пассажирское сообщение с Великобританией. По данным правительства, "британский" штамм коронавируса уже очень распространен в Нидерландах, поэтому ограничение сообщения потеряло смысл.

Среди ограничений в стране – комендантский час с 21:00 по 04:30.

Все рестораны и бары – закрыты. Работа магазинов – ограничена.