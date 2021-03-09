В Нидерландах продлили локдаун до конца марта
В Нидерландах еще на 3 недели продлили действие локдауна. Все из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом.
Источник:DW
Локдаун в Нидерландах действует еще с 23 января. Тогда введение ограничений сопровождалось протестами населения.
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По словам премьер-министр страны Марка Рютте, определенные ослабления будут в течение 8 – 14 февраля. Все потому, что в стране будут проходить парламентские выборы.
Что предполагает локдаун в Нидерландах
Одновременно с продолжением локдауна в стране возобновят пассажирское сообщение с Великобританией. По данным правительства, "британский" штамм коронавируса уже очень распространен в Нидерландах, поэтому ограничение сообщения потеряло смысл.
Среди ограничений в стране – комендантский час с 21:00 по 04:30.
Все рестораны и бары – закрыты. Работа магазинов – ограничена.
Какая ситуация с COVID-19 в странеПо данным Worldometers, по состоянию на 9 марта коронавирусом в Нидерландах заразились 1 123 909 людей. Из них 15 861 больной, к сожалению, умер. Ранее локдаун продлевали до 15 марта. Однако из-за неблагоприятной коронавирусной ситуации правительство решило отсрочить снятие ограничений.
Когда в Нидерландах впервые ввели локдаун, на улицах вспыхнули протесты. Люди громили витрины магазинов и жгли припаркованные автомобили.
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