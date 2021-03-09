У Нідерландах ще на 3 тижні продовжили дію локдауну. Все через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус.

Локдаун у Нідерландах діє ще з 23 січня. Тоді запровадження обмежень супроводжувалося протестами населення.

Читайте також Нові вимоги Нідерландів до тестів на коронавірус для авіапасажирів

За словами прем'єр-міністр країни Марка Рютте, певні послаблення будуть впродовж 8 – 14 лютого. Все тому, що в країні відбуватимуться парламентські вибори.

Що передбачає локдаун у Нідерландах

Одночасно з продовженням локдауну, в країні відновлять пасажирське сполучення з Великою Британією. За даними уряду, "британський" штам коронавірусу вже дуже поширений у Нідерландах, тому обмеження сполучення втратило сенс.

Серед обмежень у країні є комендантська година – з 21:00 по 04:30.

Усі ресторани та бари – зачинені. Робота магазині – обмежена.