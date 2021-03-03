В Нидерландах возле центра тестирования на коронавирус, 3 марта произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Бовенкарспел. О пострадавших не сообщается.

В здании центра для тестирования от мощного удара выбило окна. На месте работают взрывотехники.

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Взрывное устройство встроили в трубу

По предварительной версии специалистов, сработало самодельное взрывное устройство. Его встроили в металлическую трубу наружу помещения. В центре в это время был охранник, однако, к счастью, он не пострадал.

Район временно перекрыли

Также правоохранители обследуют окрестности, ведь вполне возможно, что такое устройство установили не одно, а несколько. Район временно перекрыли.

Жителям Бовенкарспела посоветовали до 12:00 отменить все свои встречи и не выходить на улицу. Полиция проводит расследование.

Breaking: Explosion near a Covid 19 screening center in the Netherlands, Bovenkarspel.“An explosion went off at 6:55 am. Windows were destroyed, no injuries. The police are investigating. The perimeter has been cordoned off,” police said in a statement. Video source: @maartenedel pic.twitter.com/e1ygrV7zpa — Paris Broadcast Company (@broadcast_paris) March 3, 2021

Обратите внимание! В Нидерландах массово протестовали против усиления карантинных ограничений. Несколько инцидентов происходили именно на улицах, где тестируют на COVID-19. Так, в январе тестовый центр в Урку подожгли, а в Хилверсюме на улице оставили легковоспламеняющиеся вещества и фейерверки.