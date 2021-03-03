В Нидерландах прогремел взрыв возле центра тестирования: видео
В Нидерландах возле центра тестирования на коронавирус, 3 марта произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Бовенкарспел. О пострадавших не сообщается.
Источник:NOS
В здании центра для тестирования от мощного удара выбило окна. На месте работают взрывотехники.
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Взрывное устройство встроили в трубу
По предварительной версии специалистов, сработало самодельное взрывное устройство. Его встроили в металлическую трубу наружу помещения. В центре в это время был охранник, однако, к счастью, он не пострадал.
Район временно перекрыли
Также правоохранители обследуют окрестности, ведь вполне возможно, что такое устройство установили не одно, а несколько. Район временно перекрыли.
Жителям Бовенкарспела посоветовали до 12:00 отменить все свои встречи и не выходить на улицу. Полиция проводит расследование.
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