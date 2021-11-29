Мужчина и женщина вернулись из Южной Африки на прошлой неделе. Заметим, там сейчас активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.

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Правоохранители задержали мужчину из Испании и женщину из Португалии в аэропорту Схипхол, которые сбежали из карантинного отеля. Они собирались лететь в Испанию,

– говорится в сообщении.

Полиция Нидерландов также выясняет, как им удалось сбежать и где теперь беглецы должны отбывать карантин. Продолжается расследование, правоохранители решают, как именно наказывать мужчину и женщину, потому что нарушение карантина является преступлением.

Обратите внимание! Правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября из-за штамма Омикрон. По решению министра здравоохранения, пассажиры, которые уже направлялись в страну, по прибытии должны были пройти тестирование и обязательную самоизоляцию. В 13 из них обнаружили новый штамм. Однако власти страны говорят, что этот штамм COVID-19 могут обнаружить и у других людей.

Новый штамм коронавируса "Омикрон"

24 ноября британские исследователи впервые заявили о новом варианте коронавируса, который может быть опаснее штамма Дельта. В штамме обнаружили 32 мутации, которые свидетельствуют о большей способности к распространению и вероятной устойчивости к вакцинам.

ВОЗ назвала новую мутацию греческой буквой Омикрон и сообщила, что эта разновидность вируса действительно может стать угрозой для стран.

Из-за нового штамма коронавируса биткоин упал в цене до уровня 53,5 тысячи долларов. Это – самый низкий показатель с начала октября.

Как Европа противостоит новому штамму