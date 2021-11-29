Мужчина и женщина вернулись из Южной Африки на прошлой неделе. Заметим, там сейчас активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.

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Правоохранители задержали мужчину из Испании и женщину из Португалии в аэропорту Схипхол, которые сбежали из карантинного отеля. Они собирались лететь в Испанию,
– говорится в сообщении.

Полиция Нидерландов также выясняет, как им удалось сбежать и где теперь беглецы должны отбывать карантин. Продолжается расследование, правоохранители решают, как именно наказывать мужчину и женщину, потому что нарушение карантина является преступлением.

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