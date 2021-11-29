Чоловік та жінка повернулись з Південної Африки минулого тижня. Зауважимо, там зараз активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон.

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Правоохоронці затримали чоловіка з Іспанії та жінку з Португалії в аеропорту Схіпхол, які втекли з карантинного готелю. Вони збиралися летіти до Іспанії,
– йдеться у повідомленні.

Поліція Нідерландів також з'ясовує, як їм вдалось втекти і де тепер втікачі мають відбувати карантин. Триває розслідування, правоохоронці вирішують, як саме карати чоловіка та жінку, бо порушення карантину є злочином.

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