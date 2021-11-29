Чоловік та жінка повернулись з Південної Африки минулого тижня. Зауважимо, там зараз активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон.

До теми Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту, – лікар про новий штам COVID-19

Правоохоронці затримали чоловіка з Іспанії та жінку з Португалії в аеропорту Схіпхол, які втекли з карантинного готелю. Вони збиралися летіти до Іспанії,

– йдеться у повідомленні.

Поліція Нідерландів також з'ясовує, як їм вдалось втекти і де тепер втікачі мають відбувати карантин. Триває розслідування, правоохоронці вирішують, як саме карати чоловіка та жінку, бо порушення карантину є злочином.

Зверніть увагу! Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з Південної Африки вранці 26 листопада через штам Омікрон. За рішенням міністра охорони здоров'я, пасажири, які вже прямували в країну, після прибуття мали пройти тестування та обов'язкову самоізоляцію. У 13 із них виявили новий штам. Однак влада країни каже, що цей штам COVID-19 можуть виявити й в інших людей.

Новий штам коронавірусу "Омікрон"

24 листопада британські дослідники вперше заявили про новий варіант коронавірусу, який може бути небезпечнішим за штам Дельта. У штамі виявили 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість до вакцин.

ВООЗ назвала нову мутацію грецькою буквою Омікрон і повідомила, що цей різновид вірусу дійсно може стати загрозою для країн.

Через новий штам коронавірусу біткойн впав у ціні до рівня 53,5 тисячі доларів. Це – найнижчий показник з початку жовтня.

Як Європа протистоїть новому штаму