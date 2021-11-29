Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що очікуване рішення – це обов'язкова самоізоляція для мандрівників з країн, де підтверджені випадки мутації, але не вакцинованих.

Читайте також Штам Омікрон: все, що відомо про новий варіант коронавірусу

Поява нового штаму принципово змінює ситуацію, її не можна ігнорувати. Ми повинні діяти терміново, тому кордон буде закритий з початку грудня,

– сказав він.

Глава МОЗ не розкрив деталей, але закриття шкіл поки не планується. Однак можливе повернення обмежень на кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебувати у певних закладах.

Зверніть увагу! Останнім час ситуація з коронавірусом у Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.

Штам коронавірусу Омікрон: останні новини