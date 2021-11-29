Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что ожидаемое решение – это обязательная самоизоляция для путешественников из стран, где подтверждены случаи мутации, но не вакцинированных.

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Появление нового штамма принципиально меняет ситуацию, ее нельзя игнорировать. Мы должны действовать срочно, поэтому граница будет закрыта с начала декабря,

– сказал он.

Глава Минздрава не раскрыл детали, но закрытие школ пока не планируется. Однако возможен возврат ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Обратите внимание! В последнее время ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч заболевших в сутки.

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