На Пасху в Нидерландах выпал снег. Сейчас в стране существенно похолодало, поэтому осадки замерзли.

Голландцы назвали этот день – "Белой Пасхой". По информации синоптиков, в последний раз снег на праздник выпадал в 2013 году.

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Какая погода в Нидерландах

Сейчас в Нидерландах – 4 градуса тепла, сильный ветер и снег. Поэтому власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома, не выходить без причины на улицу и быть осторожными на дороге.



"Белая Пасха"/Фото NL Times

Такая погода, по предварительным прогнозам, будет ближайшие несколько недель. Из-за непогоды 4 крупнейших города Нидерландов решили организовать специальные пункты во время холодов. Они будут работать до улучшения ситуации.

Справка. Христиане западного обряда праздновали Пасху 4 апреля.



Снег в Нидерландах / Фото Укринформ



Снег выпал на Пасху / Фото Укринформ

Самый большой снег, который выпадал в Нидерландах на Пасху, был в 2008 году. Тогда в регионе Флиссинген зафиксировали снежный покров почти 11 сантиметров.

Кстати говоря. Также "Белой Пасхой" называли праздник в 2001, 1998, 1982 и 1937 годах.

В Нидерландах открыли сезон купания

Заметим, что на прошлой неделе голландцы открыли сезон купания. Температура в стране поднялась до 23 градусов тепла. Из-за большого количества желающих пойти к морю, некоторые въезды на пляжи перекрыли.