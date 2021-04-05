Белая Пасха: в Нидерландах выпал снег на праздник – фото, видео
На Пасху в Нидерландах выпал снег. Сейчас в стране существенно похолодало, поэтому осадки замерзли.
Источник:NL Times
Голландцы назвали этот день – "Белой Пасхой". По информации синоптиков, в последний раз снег на праздник выпадал в 2013 году.
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Какая погода в Нидерландах
Сейчас в Нидерландах – 4 градуса тепла, сильный ветер и снег. Поэтому власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома, не выходить без причины на улицу и быть осторожными на дороге.
"Белая Пасха"/Фото NL Times
Такая погода, по предварительным прогнозам, будет ближайшие несколько недель. Из-за непогоды 4 крупнейших города Нидерландов решили организовать специальные пункты во время холодов. Они будут работать до улучшения ситуации.
Снег в Нидерландах / Фото Укринформ
Снег выпал на Пасху / Фото Укринформ
Самый большой снег, который выпадал в Нидерландах на Пасху, был в 2008 году. Тогда в регионе Флиссинген зафиксировали снежный покров почти 11 сантиметров.
В Нидерландах открыли сезон купания
Заметим, что на прошлой неделе голландцы открыли сезон купания. Температура в стране поднялась до 23 градусов тепла. Из-за большого количества желающих пойти к морю, некоторые въезды на пляжи перекрыли.
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