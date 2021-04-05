На Великдень у Нідерландах випав сніг. Наразі у країні суттєво похолодало, тому опади замерзли.

Нідерландці назвали цей день – "Білим Великоднем". За інформацією синоптиків, востаннє сніг на свято випадав у 2013 році.

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Яка погода у Нідерландах

Наразі у Нідерландах – 4 градуси тепла, потужний вітер і сніг. Тому влада країни рекомендує громадянам залишатись вдома, не виходити без причини на вулицю і бути обачними на дорозі.



"Білий Великдень" / Фото NL Times

Така погода, за попередніми прогнозами, буде найближчі кілька тижнів. Через негоду 4 найбільші міста Нідерландів вирішили організувати спеціальні пункти під час холодів. Вони працюватимуть до покращення ситуації.

Довідка. Християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня.



Сніг у Нідерландах / Фото Укрінформ



Сніг випав на Великдень / Фото Укрінформ

Найбільший сніг, який випадав у Нідерландах на Великдень, був у 2008 році. Тоді в регіоні Фліссінґен зафіксували сніговий покрив майже 11 сантиметрів.

До речі. Також "Білим Великоднем" називали свято у 2001, 1998, 1982 та 1937 роках.

Нідерландці відкрили сезон купання

Зауважимо, що на минулому тижні нідерландці відкрили сезон купання. Температура у країні піднялась до 23 градусів тепла. Через велику кількість охочих піти до моря, деякі в'їзди на пляжі перекрили.