Погода в Україні у вівторок 6 квітня буде різноманітною. На Заході стане відчутно холодніше, однак в інших регіонах країни буде тепло та сонячно.

У західних областях температура повітря впаде до +3...+5 градусів. Вночі навіть можуть бути морози до -1 градусу, а в Карпатах – -3...-8. Крім того, в регіонах падатиме мокрий сніг.

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Що кажуть синоптики

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що похолодання "призупиниться" перед Київщиною та Вінниччиною. Тому на Сході, Півдні, більшості центральних областей буде тепло – стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +9. Найтеплішу погоду обіцяють на Херсонщині – +11...+13 градусів.

Крім Заходу, опади можливі у Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. Там буде невеликий дощ.

Квітень продовжує жартувати. Компанія у нього весела: циклони, атмосферні фронти, похолодання й снігопади,

– додала синоптикиня.

Також Україну охопить сильний вітер. За словами Діденко, він накочуватиметься некомфортними поривами. Зокрема, на Заході та Півночі.

Яка погода буде у Києві

У столиці ще побуде тепла погода. Вдень обіцяють +10...+13 градусів. Діденко зазначила, що в Києві збільшиться хмарність, тож є ймовірність невеликого дощу. Проте нічого серйозного не прогнозують.

Прогноз погоди у містах України у вівторок, 6 квітня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +5...+7

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +10...+12



Погода на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру