Погода в Украине в вторник, 6 апреля будет разнообразной. На Западе станет ощутимо холоднее, однако в других регионах страны будет тепло и солнечно.

В западных областях температура воздуха упадет до +3 ... +5 градусов. Ночью даже могут быть морозы до -1 градуса, а в Карпатах – -3 ...– 8. Кроме того, в регионах будет падать мокрый снег.

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Что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что похолодание "приостановится" перед Киевской и Винницкой. Поэтому на Востоке, Юге, большинстве центральных областей будет тепло – столбики термометра не опускаться ниже +9. Теплую погоду обещают на Херсонщине – +11 ... +13 градусов.

Кроме Запада, осадки возможны в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Там будет небольшой дождь.

Апрель продолжает шутить. Компания у него веселая: циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады,

– добавила синоптикиня.

Также Украину охватит сильный ветер. По словам Диденко, он будет накатывать некомфортными порывами. В частности, на Западе и Севере.

Какая погода будет в Киеве

В столице еще побудет теплая погода. Днем обещают +10 ... +13 градусов. Диденко отметила, что в Киеве увеличится облачность, поэтому есть вероятность небольшого дождя. Однако ничего серьезного не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины во вторник, 6 апреля

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +5...+7

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +10...+12



Погода на 6 апреля / Карта Укргидрометцентра