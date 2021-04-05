Прогноз погоды на 6 апреля: часть Украины охватит серьезное похолодание
Погода в Украине в вторник, 6 апреля будет разнообразной. На Западе станет ощутимо холоднее, однако в других регионах страны будет тепло и солнечно.
Источник:Укргидрметцентр
В западных областях температура воздуха упадет до +3 ... +5 градусов. Ночью даже могут быть морозы до -1 градуса, а в Карпатах – -3 ...– 8. Кроме того, в регионах будет падать мокрый снег.
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Что говорят синоптики
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что похолодание "приостановится" перед Киевской и Винницкой. Поэтому на Востоке, Юге, большинстве центральных областей будет тепло – столбики термометра не опускаться ниже +9. Теплую погоду обещают на Херсонщине – +11 ... +13 градусов.
Кроме Запада, осадки возможны в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Там будет небольшой дождь.
Апрель продолжает шутить. Компания у него веселая: циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады,
– добавила синоптикиня.
Также Украину охватит сильный ветер. По словам Диденко, он будет накатывать некомфортными порывами. В частности, на Западе и Севере.
Какая погода будет в Киеве
В столице еще побудет теплая погода. Днем обещают +10 ... +13 градусов. Диденко отметила, что в Киеве увеличится облачность, поэтому есть вероятность небольшого дождя. Однако ничего серьезного не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины во вторник, 6 апреля
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +5...+7
Винница – +9...+11
Одесса – +9...+11
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +10...+12
Погода на 6 апреля / Карта Укргидрометцентра
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