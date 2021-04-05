Часть областей уже охватили дожди, однако синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. В частности, в течение 6 – 8 апреля в западных и северных областях ожидается снег.

На Украину снова надвигается похолодание. А зима среди апреля напомнит о себе снегом.

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Снег в Украине: где и когда будет

6 апреля будет идти снег в западных и северных областях. Ночью температура воздуха там составит от -3 до +3 градусов, зато днем ​​столбики термометров достигнут +2...+8 градусов.

будет идти снег в западных и северных областях. Ночью температура воздуха там составит от -3 до +3 градусов, зато днем ​​столбики термометров достигнут +2...+8 градусов. 7 апреля осадки охватят уже всю страну: на Западе и Севере будет падать мокрый снег или снег с дождем, ночью там будут минимальные морозы, днем ​​- до +6 градусов. В то же время на остальной территории ожидаются дожди и температура от +7 до +16 градусов.

осадки охватят уже всю страну: на Западе и Севере будет падать мокрый снег или снег с дождем, ночью там будут минимальные морозы, днем ​​- до +6 градусов. В то же время на остальной территории ожидаются дожди и температура от +7 до +16 градусов. 8 апреля в западном и северном регионе все еще будет падать снег и мокрый снег. Кроме того, зимние осадки прогнозируют также и на Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Винниччине. Температура воздуха продолжит падать и будет колебаться от +4 до +11 градусов.

в западном и северном регионе все еще будет падать снег и мокрый снег. Кроме того, зимние осадки прогнозируют также и на Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Винниччине. Температура воздуха продолжит падать и будет колебаться от +4 до +11 градусов. Уже 9 апреля осадки по всей стране прекратятся, снова потеплеет и будет светить солнце.

К слову, 6 апреля ночью в западных, днем ​​в центральных, восточных и южных областях будут сильные порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Настоящего тепла в апреле будет не слишком много. Солнечные дни без осадков будут менять дождевые, а температура воздуха то будет повышаться, то снова опускаться.