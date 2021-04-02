На границе Прикарпатья и Закарпатья в горах ночью 2 апреля выпал снег. Спасатели тем временем предупреждают об опасности схода лавин.

За ночь на горе Поп Иван выпало до 15 сантиметров мокрого снега. Температура воздуха в течение дня на высокогорье будет морозной.

Кстати Украину накроют дожди и снова вернется мокрый снег

Какая погода на высокогорье Карпат

Утром 2 апреля на горе Поп Иван было облачно и туман. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в фейсбуке. Температура воздуха минус 1 градус, а северный ветер достигает порывов 11 метров в секунду.

Снеголавинная опасность

Между тем спасатели предупреждают: 2 апреля из-за оттепели на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей прогнозируют значительную снеголавинную опасность 3 уровня.

Укргидрометцентр сообщает о сохранении 2 апреля в Карпатах значительной снеголавинной опасности – это честично неблагоприятные условия.



Опасность в горах 2 апреля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Паводки

Кроме того, из-за смены погоды ожидают повышения уровней воды на реках бассейнов Днестра, Прута и Сирет: в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ожидают подъем воды на 0,3 – 1,5 метров над уровнями на 8 часов 31 марта. Впрочем, это не будет нести отрицательных последствий.