В ближайшие дни в Украине существенно изменится погода. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

Метеорологи отмечают, что в воскресенье, 4 апреля, будет влажная погода. По всей территории страны стоит ожидать дожди.

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В течение суток – "плюсовая" температура

Температура воздуха ночью составит +1...+5 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +6 до + 12 градусов.

Теплее всего будет в Херсонской и Запорожской областях, холоднее всего – в западных регионах.

Снег в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке предупредила, что завтра, 2 апреля, в Украину придет снег.

По ее словам, похолодание вызовет мощный холодный атмосферный фронт с севера Европы.

Где фронт там и осадки. Поэтому в большинстве областей Украины в связи с перемещением холодного фронта и обвала арктического воздуха ожидаются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, кое-где метели и снежные заносы. В южной части снег будет перемешиваться с дождем, что будет провоцировать обледенение,

– отметила метеоролог.

Она также добавила, что температура воздуха ближайшей ночью резко снизится. Днем также стоит ожидать похолодания.