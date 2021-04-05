Частину областей вже охопили дощі, однак синоптики прогнозують подальше погіршення погоди. Зокрема, протягом 6 – 8 квітня у західних та північних областях очікують сніг.

В Україну знову суне похолодання. А зима посеред квітня нагадає про себе снігом.

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Сніг в Україні: де та коли очікувати

6 квітня сніжитиме у західних та північних областях. Вночі температура повітря там становитиме від -3 до +3 градусів, натомість вдень стовпчики термометрів сягатимуть +2…+8 градусів.

сніжитиме у західних та північних областях. Вночі температура повітря там становитиме від -3 до +3 градусів, натомість вдень стовпчики термометрів сягатимуть +2…+8 градусів. 7 квітня опади охоплять вже всю країну: на Заході та Півночі падатиме мокрий сніг або сніг з дощем, вночі там будуть мінімальні морози, вдень – до +6 градусів. Водночас на решті територій очікують дощі та температуру від +7 до +16 градусів.

опади охоплять вже всю країну: на Заході та Півночі падатиме мокрий сніг або сніг з дощем, вночі там будуть мінімальні морози, вдень – до +6 градусів. Водночас на решті територій очікують дощі та температуру від +7 до +16 градусів. 8 квітня у західному та північному регіоні все ще падатиме сніг та мокрий сніг. Крім того, зимові опади прогнозують також і на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Вінниччині. Температура повітря продовжить падати та коливатиметься від +4 до +11 градусів.

у західному та північному регіоні все ще падатиме сніг та мокрий сніг. Крім того, зимові опади прогнозують також і на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Вінниччині. Температура повітря продовжить падати та коливатиметься від +4 до +11 градусів. Вже 9 квітня опади по всій країні припиняться, знову потепліє та світитиме сонце.

До слова, 6 квітня вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях будуть сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Справжнього тепла у квітні буде не надто багато. Сонячні дні без опадів змінюватимуть дощові, а температура повітря то підвищуватиметься, то знову опускатиметься.