Местное издание NOS пишет, что авиакомпания KLM незамедлительно прекратит полеты в Украину. Следующий рейс, запланированный на вечер 12 февраля, отменили.

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Обычно KLM летает в Киев дважды в день. По данным нидерландского издания, полеты самолетов авиакомпании над воздушным пространством Украины также намерены пока прекратить.

В авиакомпании не дали рекомендаций клиентам, чей рейс отменен. Пассажирам в то же время посоветовали обращаться за консультацией в Министерство иностранных дел.

Граждан призвали добровольно выехать из Украины

Ранее 12 февраля посол Нидерландов Йеннес де Мол обратился к гражданам, находящимся на территории Украины. Им настоятельно советуют уехать из нашего государства. Дипломат подчеркнул, что сейчас говорится о "добровольном выборе, но по настоятельному совету".

Ряд посольств обратились к своим гражданам: смотрите видео