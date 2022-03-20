В OLX заявили, что не оказывают влияния на какую-либо деятельность бизнеса в других странах. Представительство платформы в Украине ограничивается локальной работой, направленной на украинцев.

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В OLX отметили, что в это непростое время они пытаются сопротивляться военной агрессии России и обеспечивать надежный тыл, поддерживая малый бизнес и простых граждан.

"С первого дня существования наша платформа поддерживала миллионы украинцев и предоставляла им возможность участвовать в торговле, предлагать друг другу услуги, развивая таким образом локальные сообщества", – говорится в обращении.

Команда платформы продолжает поддерживать бесперебойную работу, помогать волонтерам и пользователям и прилагать усилия для того, чтобы Украина как можно быстрее победила.

Несмотря на локальные корни, сейчас платформа OLX.ua принадлежит к компании Prosus (холдинг Naspers), которая более 40 лет инвестирует в развивающиеся рынки. Среди которых и Россия: к активам компании принадлежит avito,

– добавили в OLX.

Акционеры Prosus решили оставить активы avito и продолжать работать на локальном русском рынке.

"У нас нет влияния на какую-либо деятельность бизнеса в других странах, а представительство OLX в Украине ограничивается локальной работой, нацеленной в первую очередь на украинцев. Нашим наибольшим приоритетом всегда были наши сотрудники и наши пользователи, ради которых мы выстраивали ту платформу и те отношения, что есть сейчас", – отметили в обращении.

В начале войны платформа выплатила зарплату своим сотрудникам заранее, арендовала места временного проживания, перевезла работников, которые того хотели, и ввела дополнительную финансовую помощь тем, кто в этом нуждался.

"Вся украинская команда OLX (а это более 350 сотрудников) понимает ситуацию, находится в тех же горячих точках, как и большинство украинцев. Некоторые из наших коллег вступили в ряды могущественных ВСУ и подразделений ТрО, а большая часть команды была вынуждена покинуть свои дома и родные города, чтобы продолжить работу", – добавили в OLX.

В компании призвали украинцев делать все, чтобы приблизить Украину к победе. В свою очередь, в OLX пообещали платить налоги и продолжать помогать защитникам.