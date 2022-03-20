В OLX заявили, що не мають впливу на будь-яку діяльність бізнесу в інших країнах. Представництво платформи в Україні обмежується локальною роботою націленою на українців.

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В OLX зазначили, що в цей непростий час вони намагаються чинити спротив військовій агресії Росії та забезпечувати надійний тил, підтримуючи малий бізнес та простих громадян.

"З першого дня існування наша платформа підтримувала мільйони українців та надавала їм можливість брати участь у торгівлі, пропонувати один одному послуги, розвиваючи таким чином локальні спільноти", – мовиться у зверненні.

Команда платформи продовжує підтримувати безперебійну роботу, допомагати волонтерам та користувачам і докладати зусиль для того, щоб Україна якнайшвидше перемогла.

Попри локальне коріння, зараз платформа OLX.ua належить до компанії Prosus (холдинг Naspers), яка понад 40 років інвестує в ринки, що розвиваються. Серед яких є і Росія: до активів компанії належить avito,

– додали в OLX.

Акціонери Prosus вирішили залишити активи avito і продовжувати працювати на локальному російському ринку.

"Ми не маємо впливу на будь-яку діяльність бізнесу в інших країнах, а представництво OLX в Україні обмежується локальною роботою націленою в першу чергу на українців. Нашим найбільшим пріоритетом завжди були наші співробітники та наші користувачі, заради яких ми вибудовували ту платформу та ті відносини, що є зараз", – зазначили у зверненні.

На початку війни платформа виплатила зарплату своїм співробітникам наперед, орендувала місця тимчасового проживання, перевезла тих працівників, які того хотіли, і запровадила додаткову фінансову допомогу тим, хто цього потребував.

"Вся українська команда OLX (а це понад 350 співробітників) розуміє ситуацію, знаходиться у тих самих гарячих точках, як і більшість українців. Деякі з наших колег вступили до лав могутніх ЗСУ та підрозділів ТрО, а велика частина команди була змушена покинути свої домівки та рідні міста, щоб продовжити роботу", – додали в OLX.

У компанії закликали українців робити все, щоб наблизити Україну до перемоги. Своєю чергою, в OLX пообіцяли сплачувати податки та продовжувати допомагати захисникам.

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