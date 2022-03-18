Підприємства Burger King в Росії контролює партнер – бізнесмен Олександр Колобов. Він відповідає за діяльність та нагляд за 800 ресторанами.
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Burger King не може вийти з російського ринку
Компанія Burger King зв'язалася з основним оператором бізнесу з вимогою призупинити роботу у Росії. Проте він відмовився це зробити. Анулювати угоду в односторонньому порядку неможливо. Для цього Burger King потрібна була б допомога влади країни-агресорки на місцях, це найближчим часом не відбудеться.
Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та зажадали призупинити роботу ресторану Burger King у Росії. Він відмовився це зробити. Чи хочемо ми негайно призупинити всі операції Burger King у Росії? Так. Чи можемо ми сьогодні примусово припинити роботу? Ні,
– мовиться у повідомленні.
У Burger King зазначили, що жодних юридичних положень, які дозволяли б в односторонньому порядку змінювати договір або дозволяти будь-якому партнерові просто піти або анулювати всю угоду, немає.
Окрім цього, компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток, який вона отримує від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців та пожертвувала мільйон доларів.
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