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      Нидерландская семья 9 лет жила в подвале и "ждала окончания времен": фото

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      Нидерландская семья 9 лет жила в подвале и "ждала окончания времен"
      Нидерландская семья 9 лет жила в подвале и "ждала окончания времен" / bbc.com

      В Нидерландах полиция обнаружила семью, которая 9 лет жила в подвале и "ждала окончания времен".

      Инцидент произошел на ферме в северной провинции Дренте, пишет BBC. В подвале все это время проживали 58-летний мужчина и 6 его взрослых детей – в возрасте от 16 до 25 лет.

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      Правоохранители нашли странное семейство после того, как сын 58-летнего мужчины заказал пиво в баре соседнего села Руйнерволд.

      Он заказал 5 пил и выпил их. Тогда я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи, тогда мы вызвали полицию,
      – рассказал владелец бара Крис Вестербек.

      Молодой человек выглядел растерянным. Владелец бара добавил, что у него были длинные волосы, грязная борода и старая одежда.

      Он сказал, что никогда не ходил в школу, и не был у парикмахера девять лет,
      – заметил Вестербек.

      Семья чудака жила в изоляции 9 лет. Они ждали "окончания времен". Пока не ясно, что произошло с матерью детей. После инцидента полицейские посетили отдаленный хутор и провели обыск. Они обнаружили скрытые лестницы за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья.

      Полиция Дренте подтвердила, что 58-летний мужчина был задержан и находится под следствием после отказа в сотрудничестве.

      По неподтвержденной информации, отец перенес инсульт и был прикован к постели. Сосед рассказал нидерландским СМИ, что он лишь иногда видел одного мужчину на ферме, но не видел детей.

      нідерланди родина ізоляція
      На территории этой фермы жила семья / Фото: ВВС

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Полиция Нидерланды
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