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      Нідерландська родина 9 років жила у підвалі і "чекала на закінчення часу": фото

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      Нідерландська родина 9 років жила у підвалі і "чекала на закінчення часу"
      Нідерландська родина 9 років жила у підвалі і "чекала на закінчення часу" / bbc.com

      У Нідерландах поліція виявила родину, яка 9 років жила у підвалі та "чекала на закінчення часу".

      Інцидент трапився на фермі в північній провінції Дренте, пише BBC. У підвалі весь цей час проживали 58-річний чоловік і 6 його дорослих дітей – віком від 16 до 25 років.

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      Правоохоронці знайшли дивне сімейство після того, як син 58-річного чоловіка замовив пиво у барі сусіднього села Руйнерволд.

      Він замовив 5 пив і випив їх. Тоді я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги, тоді ми викликали поліцію,
      – розповів власник бару Кріс Вестербек.

      Молодий чоловік виглядав розгубленим. Власник бару додав, що у нього було довге волосся, брудна борода та старий одяг.

      Він сказав, що ніколи не ходив до школи, і не був у перукаря дев'ять років,
      – зауважив Вестербек.

      Родина дивака жила в ізоляції 9 років. Вони чекали "закінчення часу". Наразі не зрозуміло, що сталося з матір'ю дітей. Після інциденту поліцейські відвідали віддалений хутір і провели обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

      Поліція Дренте підтвердила, що 58-річний чоловік був затриманий і перебуває під слідством після відмови у співпраці.

      За непідтвердженою інформацією, батько переніс інсульт і був прикутий до ліжка. Сусід розповів нідерландським ЗМІ, що він лише інколи бачив одного чоловіка на фермі, але не бачив дітей.

      нідерланди родина ізоляція
      На території цієї ферми жила родина/ Фото: ВВС

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кримінальні новини Нідерланди Поліція
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