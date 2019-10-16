Нідерландська родина 9 років жила у підвалі і "чекала на закінчення часу": фото

У Нідерландах поліція виявила родину, яка 9 років жила у підвалі та "чекала на закінчення часу".

Інцидент трапився на фермі в північній провінції Дренте, пише BBC. У підвалі весь цей час проживали 58-річний чоловік і 6 його дорослих дітей – віком від 16 до 25 років.

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Правоохоронці знайшли дивне сімейство після того, як син 58-річного чоловіка замовив пиво у барі сусіднього села Руйнерволд.

Він замовив 5 пив і випив їх. Тоді я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги, тоді ми викликали поліцію,

– розповів власник бару Кріс Вестербек.

Молодий чоловік виглядав розгубленим. Власник бару додав, що у нього було довге волосся, брудна борода та старий одяг.

Він сказав, що ніколи не ходив до школи, і не був у перукаря дев'ять років,

– зауважив Вестербек.

Родина дивака жила в ізоляції 9 років. Вони чекали "закінчення часу". Наразі не зрозуміло, що сталося з матір'ю дітей. Після інциденту поліцейські відвідали віддалений хутір і провели обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Поліція Дренте підтвердила, що 58-річний чоловік був затриманий і перебуває під слідством після відмови у співпраці.

За непідтвердженою інформацією, батько переніс інсульт і був прикутий до ліжка. Сусід розповів нідерландським ЗМІ, що він лише інколи бачив одного чоловіка на фермі, але не бачив дітей.



На території цієї ферми жила родина/ Фото: ВВС