Следовательно, можно утверждать, что перевозчик восстановил привычный режим работы, обычно летая дважды в день. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте столичного аэропорта.

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Два воздушных судна авиакомпании KLM 14 февраля сядут в Международном аэропорту "Борисполь":

в 17:00 – рейс Амстердам – Киев;

в 17:55 – рейс Одесса – Киев.

Стоит также отметить, что 15 февраля нидерландские самолеты вылетят из аэропорта в Одессу и Амстердам. Кроме этого, из этих городов, а также Парижа, состоятся рейсы в украинскую столицу.

Нидерландские компании снова летают в "Борисполь" / Скриншот

Обратите внимание! KLM была первой авиакомпанией, которая отменила полеты в Украину из-за угрозы нового нападения России. Ранее сообщалось, что рейсы приостановлены до 17 февраля.

"Борисполь" работает в обычном режиме

Международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме.

Практически все рейсы совершаются по расписанию и без изменений в графиках полетов.

На аэродроме также соблюдаются все необходимые стандарты перевозки.

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