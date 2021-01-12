Нидерландские таможенники конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании. Это делают в соответствии с правилами, которые вступили в силу после Brexit.

Такой сюжет показало нидерландское телевидение. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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Добро пожаловать в Brexit

На видео показано, как таможенники объясняют удивленным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Hoek van Holland, что после Brexit им больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, в частности мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное.

Водитель спросил, может ли он отдать мясо и оставить только хлеб.

Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль,

– ответил таможенник.

Когда запрет вступил в силу

Запрет вступил в силу в первый день Нового года, после завершения переходного периода Brexit. Британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) заявил, что путешественники должны использовать, потреблять или утилизировать запрещенные продукты на границе или до границы.

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В юстиции отметили, что с 1 января 2021 года нельзя ввозить в Европейский Союз POAO (продукты животного происхождения), которые содержат:

мясо;

молочные продукты.

Европейская комиссия заявила, что запрет необходим, так как мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней. Также они продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Союзе.

Что такое Brexit? Этим термином называют процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался в 2016 году. 23 июня 2016 года состоялся референдум по выходу из ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев. Окончательно Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, после одобрения письменного процедуры со стороны Совета ЕС.

Нидерландская таможня также разместила фотографии продуктов, от хлопьев для завтрака до апельсинов, которые власти конфисковали на паромном терминале, добавив: "С 1 января вы не можете просто привозить больше пищи из Британии".