Нідерландські митники конфіскують бутерброди з шинкою у водіїв, які прибувають на поромі з Великої Британії. Це роблять відповідно до правил, які набрали чинності після Brexit.

Такий сюжет показало нідерландське телебачення. Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Ласкаво просимо у Brexit

На відео показано, як митники пояснюють здивованим водіям автомобілів і вантажівок на поромному терміналі Hoek van Holland, що після Brexit їм більше не дозволяється ввозити в Європу певні продукти, зокрема м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо.

Водій запитав, чи може він віддати м'ясо і залишити тільки хліб.

Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо в Brexit, сер, мені дуже шкода,

– відповів митник.

Коли заборона набула чинності

Заборона набула чинності в перший день Нового року, після завершення перехідного періоду Brexit. Британський Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільських районів (Defra) заявив, що мандрівники повинні використовувати, споживати або утилізувати заборонені продукти на кордоні або до кордону.

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В юстиції відзначили, що з 1 січня 2021 року не можна ввозити в Європейський Союз POAO (продукти тваринного походження), які містять:

м'ясо;

молочні продукти.

Європейська комісія заявила, що заборона необхідна, тому що м'ясо і молочні продукти можуть містити патогени, що викликають хвороби тварин, такі як ящур або чума свиней. Також вони продовжують представляти реальну загрозу здоров'ю тварин у всьому Союзі.

Що таке Brexit? Цим терміном називають процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який розпочався у 2016 році. 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Brexit підтримали 51,9% британців. Остаточно Велика Британія вийшла з ЄС 31 січня 2020 року, після схвалення письмової процедури з боку Ради ЄС.

Нідерландська митниця також розмістила фотографії продуктів, від пластівців для сніданку до апельсинів, які влада конфіскувала на поромному терміналі, додавши: "З 1 січня ви не можете просто привозити більше їжі з Британії".