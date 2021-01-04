Від початку року 13 громадянам Великої Британії відмовили у в'їзді в Нідерланди. Все через те, що у них не було вагомих підстав для подорожі.

Хоча до Brexit громадяни Великобританії могли подорожувати, жити, їздити у відпустку та працювати в будь-яку точку ЄС без спеціальних дозволів та віз. Про це пише The Guardian.

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Причина відмови

Відтепер Британія більше не звільняється від обмежень, пов'язаних з коронавірусом, на подорожі в Євросоюз. Тож 13 британських громадян зупинили в амстердамському аеропорту, тому що їхні поїздки не були обгуртнованими та необхідними.

Мандрівники лише "хотіли відвідати Амстердам", або ж "покататися на лижах".

У всіх був негативний результат ПЛР-тесту, але вони забувають основне правило, згідно з яким поїздка повинна бути обов'язковою, наприклад, по роботі або у зв'язку з серйозними особистими обставинами,

– сказав прессекретар жандармерії Роберт ван Капел.

Річ у тім, що після виходу країни з ЄС (Brexit) застосовуються правила третіх країн щодо в'їзду. Є лише кілька країн з низькими показниками захворюваності, які можуть подорожувати всередині Євросоюзу. Британію з цього списку вилучили.

Що таке Brexit? Цим терміном називають процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який розпочався у 2016 році. 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Brexit підтримали 51,9% британців.



Остаточно Велика Британія вийшла з ЄС 31 січня 2020 року, після схвалення письмової процедури з боку Ради ЄС.

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У жовтні держави-члени ЄС створили список третіх країн з низьким рівнем коронавірусу. Зараз до нього входять лише 7 країн, включаючи:

Австралію,

Нову Зеландію,

Сінгапур,

Південну Корею.

Як британці тепер можуть подорожувати

Британські громадяни тепер можуть в'їжджати в ЄС за певних умов. В будь-якому випадку повинні мати паспорт терміном дії як мінімум 6 місяців. Серед підстав перетнути кордон: