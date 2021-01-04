С начала года 13 гражданам Великобритании отказали во въезде в Нидерланды. Все потому, что у них не было веских оснований для путешествия.

Хотя до Brexit граждане Великобритании могли путешествовать, жить, ездить в отпуск и работать в любую точку ЕС без специальных разрешений и виз. Об этом пишет The Guardian.

Внимание Британия окончательно прощается с ЕС: что теперь ждет страну с 2021 года

Причина отказа

Отныне Великобритания больше не освобождается от ограничений, связанных с коронавирусом, на путешествия в Евросоюз. Поэтому 13 британских граждан остановили в амстердамском аэропорту, так как их поездки не были обоснованными и необходимыми.

Путешественники только "хотели посетить Амстердам", или "покататься на лыжах".

У всех был отрицательный результат ПЦР-теста, но они забывают основное правило, согласно которому поездка должна быть обязательной, например, по работе или в связи с серьезными личными обстоятельствами,

– сказал пресс-секретарь жандармерии Роберт ван Капел.

Дело в том, что после выхода страны из ЕС (Brexit) применяются правила третьих стран въезда. Есть только несколько стран с низкими показателями заболеваемости, которые могут путешествовать внутри Евросоюза. Британию из этого списка изъяли.

Что такое Brexit? Этим термином называют процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался в 2016 году. 23 июня 2016 года состоялся референдум по выходу из ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев.



Окончательно Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, после одобрения письменной процедуры со стороны Совета ЕС.

Кто может спокойно передвигаться в ЕС

В октябре государства-члены ЕС создали список третьих стран с низким уровнем коронавируса. Сейчас в него входят лишь 7 стран, включая:

Австралию,

Новую Зеландию,

Сингапур,

Южную Корею.

Как британцы теперь могут путешествовать

Британские граждане теперь могут въезжать в ЕС при определенных условиях. В любом случае должны иметь паспорт сроком действия как минимум 6 месяцев. Среди оснований пересечь границу: