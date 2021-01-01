Великобритания, несмотря на ожидания скептиков, все же договорилась с Евросоюзом о соглашении, которое будет определять их дальнейшие отношения. Таким образом последствия Brexit для государства будут менее болезненными.

С чего все начиналось и что теперь ждет отделенную от ЕС Великобританию – в материале сайта 24 канала.

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Что известно о соглашении между Британией и ЕС?

Переговоры относительно соглашения о свободной торговле продолжались не один месяц и, наконец, в ночь с 23 на 24 декабря оно было подписано. Договор содержит новые правила о том, как Лондон и ЕС будут сосуществовать, работать и торговать между собой.

Сейчас видим, что страхи относительно подорожания некоторых товаров были безосновательными. Однако предприятиям все равно придется подготовиться к новым процедурам и оформлению ряда документов для пересечения границы. Безвизовый режим между Британией и странами ЕС сохраняется.

Также теперь вместо того, чтобы следовать одному набору правил для всего ЕС, предприятия Великобритании должны будут соблюдать нормы в каждой отдельной стране. Людям, которые получили квалификацию в Британии, будет труднее продавать свои услуги в ЕС. Однако Лондон намерен продолжать переговоры, чтобы улучшить доступ к сфере услуг в будущем.

Основные пункты соглашения:

Между Великобританией и ЕС не будет налогов на товары (тарифов) и ограничений на количество вещей, которыми можно торговать (квот).

на товары (тарифов) и ограничений на количество вещей, которыми можно торговать (квот). На границах будут введены некоторые проверки (в частности, безопасности и таможенных деклараций).

(в частности, безопасности и таможенных деклараций). Есть ограничения по перевозке определенных продуктов питания. Например, в ЕС нельзя ввозить сырое мясо, если оно не заморожено до -18 градусов.

определенных продуктов питания. Например, в ЕС нельзя ввозить сырое мясо, если оно не заморожено до -18 градусов. Евросоюз больше автоматически не будет признавать профессиональную квалификацию , в частности, врачей, поваров и архитекторов из Британии.

, в частности, врачей, поваров и архитекторов из Британии. Ряд предприятий потеряют свое автоматическое право доступа к рынкам ЕС и столкнутся с ограничениями.

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Гражданам Великобритании отныне нужна виза для пребывания в Евросоюзе, если срок больше 90 дней в течение 180 дней.

для пребывания в Евросоюзе, если срок больше 90 дней в течение 180 дней. Британия больше не подпадает под запрет на дополнительные платы за роуминг , хотя обе стороны будут поощрять операторов иметь "прозрачные и разумные тарифы".

, хотя обе стороны будут поощрять операторов иметь "прозрачные и разумные тарифы". В течение следующих пяти с половиной лет Британия постепенно будет получать большую долю рыбы из собственных вод. Страна может запретить рыбацкие лодки ЕС с 2026 года, но Евросоюзу будет разрешено вводить налоги на британскую рыбу в ответ.

из собственных вод. Страна может запретить рыбацкие лодки ЕС с 2026 года, но Евросоюзу будет разрешено вводить налоги на британскую рыбу в ответ. В Британии не будет функционировать Европейский суд , который является высшей судебной инстанцией в ЕС.

, который является высшей судебной инстанцией в ЕС. Лондон больше не будет иметь автоматического доступа к ключевым базам данных в сфере безопасности, но сможет получить доступ по запросу.

Страна не будет членом Европола , но все же будет представлена в штаб-квартире организации.

, но все же будет представлена в штаб-квартире организации. Великобритания больше не будет участвовать в программе обмена "Эразмус", благодаря которой студенты имеют возможность учиться за рубежом. Это ограничение не касается студентов из Северной Ирландии. Те, кто уже начал курсы по программе, продолжат обучение.

Соглашение начинает действовать на временной основе с 1 января 2021 года. Ратифицировать его в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года, тогда документ полноценно вступит в силу.



Соглашение окончательно вступит в силу в марте / Фото Getty Images

Почему принятие соглашения заняло так много времени?

Потому что на кону было немало важных вещей – ЕС является ближайшим и крупнейшим торговым партнером Великобритании. Правительство страны заявляет, что соглашение охватывает объем торговли суммой 668 млрд фунтов (909,5 млрд долларов) в 2019 году.

Пока Британия была частью ЕС, компании могли покупать и продавать товары через границы ЕС без уплаты тарифов. Если бы соглашение не заключили, предприниматели должны были бы платить эти налоги, что увеличило бы их расходы. Также отсутствие договора означало бы больше пограничных проверок, что равняется росту продолжительности пребывания грузовиков на границе.

Что изменилось для Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал закон о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Этот документ заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit и вступает в силу с 1 января 2021 года.

В посольстве Великобритании приветствовали этот шаг, отметив, что соглашение активизирует сотрудничество в сферах политики, торговли и безопасности между странами.

Что такое Brexit?

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% британцев изъявили желание покинуть ЕС, а 48,1% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

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Дату выхода из ЕС неоднократно переносили, и в конце концов это произошло 31 января 2020 года. Однако много моментов в отношениях Британии и Евросоюза все же сохранились до 31 декабря 2020 года – конечная дата 11-месячного переходного периода.

24 декабря 2020 года стороны согласовали упомянутое выше историческое соглашение о торговых отношениях после Brexit. Сейчас Британия выходит из единого рынка с ЕС и войдет в группу третьих стран для Евросоюза.