Великобритания и Евросоюз 24 декабря согласовали детали договора о Brexit. После этого глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила о необходимости независимости для Шотландии.

Прежде чем начнется суматоха, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев, подчеркнула Никола Стерджен в своем твиттере.

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Нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал у нас Brexit. Для нас пришло время очертить собственное будущее как независимой, европейской нации,

- заявила руководительница правительства Шотландии.

Каким путем собирается идти Шотландия, она не уточнила, но вероятнее всего, речь идет о новом референдуме за независимость. О нем говорят с самого начала процесса выхода Британии из ЕС.

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