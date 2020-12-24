В Шотландии вновь заговорили о независимости на фоне соглашения о Brexit
Великобритания и Евросоюз 24 декабря согласовали детали договора о Brexit. После этого глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила о необходимости независимости для Шотландии.
Прежде чем начнется суматоха, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев, подчеркнула Никола Стерджен в своем твиттере.
Стоит знать ЕС и Великобритания согласовали историческое соглашение по Brexit: детали
Нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал у нас Brexit. Для нас пришло время очертить собственное будущее как независимой, европейской нации,
- заявила руководительница правительства Шотландии.
Каким путем собирается идти Шотландия, она не уточнила, но вероятнее всего, речь идет о новом референдуме за независимость. О нем говорят с самого начала процесса выхода Британии из ЕС.
Почему Шотландия хочет независимости
- На самом деле, о независимости в Шотландии говорили еще за десятки лет до Brexit. Впрочем, начало этого процесса лишь усилило настроения шотландцев в сторону независимости.
- Причин несколько. Прежде всего, экономическая, ведь Европейский Союз является основным торговым партнером этой части Великобритании. Впрочем, выход из ЕС ощутимо осложнит торговлю.
- К слову, в 2016 году большинство шотландцев были против выхода из ЕС, а через два года там уже проводили референдум за независимость. Идею поддержали 44,7% людей, а 55,3% – высказались против.
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