Велика Британія та Євросоюз 24 грудня узгодили деталі договору про Brexit. Після цього очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен заявила про необхідність незалежності для Шотландії.

Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців, наголосила Нікола Стерджен у своєму твіттері.

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Немає жодної угоди, яка коли-небудь могла б компенсувати те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної, європейської нації,

– заявила очільниця уряду Шотландії.

Яким шляхом збирається йти Шотландія, вона не уточнила, та найімовірніше, мовиться про новий референдум за незалежність. Про нього говорять з самого початку процесу виходу Британії з ЄС.

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