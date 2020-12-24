У Шотландії знову заговорили про незалежність на тлі угоди про Brexit
Велика Британія та Євросоюз 24 грудня узгодили деталі договору про Brexit. Після цього очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен заявила про необхідність незалежності для Шотландії.
Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців, наголосила Нікола Стерджен у своєму твіттері.
Варто знати ЄС та Велика Британія узгодили історичну угоду щодо Brexit: деталі
Немає жодної угоди, яка коли-небудь могла б компенсувати те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної, європейської нації,
– заявила очільниця уряду Шотландії.
Яким шляхом збирається йти Шотландія, вона не уточнила, та найімовірніше, мовиться про новий референдум за незалежність. Про нього говорять з самого початку процесу виходу Британії з ЄС.
Чому Шотландія хоче незалежності
- Насправді, про незалежність у Шотландії говорили ще за десятки років до Brexit. Втім, початок цього процесу лише посилив настрої шотландців у бік незалежності.
- Причин є декілька. Передовсім, економічна, адже Європейський Союз є основним торговельним партнером цієї частини Великої Британії. Втім, вихід з ЄС відчутно ускладнить торгівлю.
- До слова, у 2016 році більшість шотландців були проти виходу з ЄС, а за два роки там вже проводили референдум за незалежність. Ідею підтримали 44,7% людей, а 55,3% – висловилися проти.
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