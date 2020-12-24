Євросоюз та Велика Британія домовились про положення торгової угоди, що регулюватиме взаємини після Brexit. Тепер перемовники передадуть договір главі уряду Британії Борису Джонсону та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Схвалення угоди підтвердили у ЄС та уряді Британії

Перемовини між представниками Лондона та Брюсселя тривали усю ніч 23 – 24 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше ЄС та Велика Британія близькі до укладення історичної торгової угоди по Brexit, – ЗМІ

Угоду підписано,

– повідомив у твіттері британський прем'єр Борис Джонсон.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

У британському уряді повідомили, що згідно з угодою, Лондон повернув собі контроль над кордоном, торгівлею, судовою системою і рибальськими водами. Угода заснована на нульових митах та квотах.

Реакція Євросоюзу

Привітала підписання договору і Урсула фон дер Ляєн, інформує RTE. Вона наголосила, що правила та стандарти ЄС у домовленостях будуть дотримані.

Ми будемо продовжувати співпрацювати з Великою Британією у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес, наприклад, у галузі кліматичних змін, енергетики, безпеки та транспорту,

– сказала очільниця Єврокомісії.

Перехідний період завершується 31 грудня 2020

Зазначимо, що перехідний період триває до 31 грудня 2020 року. 1 січня 2021 – Велика Британія офіційно завершує вихід з ЄС. Якби угоду не уклали, торговельні відносини країн євроспільноти та офіційного Лондона регулювалися б правилами Світової організації торгівлі. Це передбачає введення мита на товари.