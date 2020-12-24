Евросоюз и Великобритания договорились о положении торгового соглашения, которое будет регулировать взаимоотношения после Brexit. Теперь переговорщики передадут договор главе правительства Британии Борису Джонсону и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн.

Переговоры между представителями Лондона и Брюсселя продолжались всю ночь 23 – 24 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее ЕС и Великобритания близки к заключению исторической сделки по Brexit, – СМИ

Соглашение подписано,

– сообщил в Твиттере британский премьер Борис Джонсон.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

В британском правительстве сообщили, что согласно соглашению, Лондон вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Сделка основана на нулевых пошлинах и квотах.

Реакция Евросоюза

Приветствовала подписание договора и Урсула фон дер Ляєн, сообщает RTE. Она подчеркнула, что правила и стандарты ЕС в договоренностях будут соблюдены.

Мы будем продолжать сотрудничать с Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, например, в области климатических изменений, энергетики, безопасности и транспорта,

– сказала глава Еврокомиссии.

Переходный период завершается 31 декабря 2020

Отметим, что переходный период длится до 31 декабря 2020 года. 1 января 2021 – Великобритания официально завершает выход из ЕС. Если бы соглашение не заключили, торговые отношения стран евросообщества и официального Лондона регулировались бы Всемирной торговой организацией. Это предполагает введение пошлины на товары.

Обратите внимание! После одобрения соглашения ее должны перевести на все языки стран Евросоюза. Договор должны ратифицировать британский парламент, Европарламент и парламент страны-членов ЕС.