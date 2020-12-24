ЕС и Великобритания согласовали историческое соглашение по Brexit: детали
Евросоюз и Великобритания договорились о положении торгового соглашения, которое будет регулировать взаимоотношения после Brexit. Теперь переговорщики передадут договор главе правительства Британии Борису Джонсону и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн.
Переговоры между представителями Лондона и Брюсселя продолжались всю ночь 23 – 24 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее ЕС и Великобритания близки к заключению исторической сделки по Brexit, – СМИ
Соглашение подписано,
– сообщил в Твиттере британский премьер Борис Джонсон.
В британском правительстве сообщили, что согласно соглашению, Лондон вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Сделка основана на нулевых пошлинах и квотах.
Реакция Евросоюза
Приветствовала подписание договора и Урсула фон дер Ляєн, сообщает RTE. Она подчеркнула, что правила и стандарты ЕС в договоренностях будут соблюдены.
Мы будем продолжать сотрудничать с Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, например, в области климатических изменений, энергетики, безопасности и транспорта,
– сказала глава Еврокомиссии.
Переходный период завершается 31 декабря 2020
Отметим, что переходный период длится до 31 декабря 2020 года. 1 января 2021 – Великобритания официально завершает выход из ЕС. Если бы соглашение не заключили, торговые отношения стран евросообщества и официального Лондона регулировались бы Всемирной торговой организацией. Это предполагает введение пошлины на товары.
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