Велика Британія, попри очікування скептиків, таки домовилася з Євросоюзом про угоду, яка визначатиме їхні подальші відносини. Тож наслідки Brexit для держави будуть менш болючими.

З чого все починалося і що тепер чекає на відділену від ЄС Велику Британію – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що відомо про угоду між Британією та ЄС?

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю тривали не один місяць і, зрештою, у ніч з 23 на 24 грудня її було підписано. Договір містить нові правила щодо того, як Лондон та ЄС будуть співіснувати, працювати та торгувати між собою.

Наразі бачимо, що страхи щодо подорожчання деяких товарів були безпідставними. Однак підприємствам все одно доведеться підготуватися до нових процедур та оформлення низки документів для перетину кордону. Безвізовий режим між Британією та країнами ЄС зберігається.

Також тепер замість того, щоб слідувати одному набору правил для всього ЄС, підприємства Великої Британії повинні будуть дотримуватися норм у кожній окремій країні. Людям, які здобули кваліфікацію у Британії, буде важче продавати свої послуги в ЄС. Однак Лондон має намір продовжувати переговори, щоб покращити доступ до сфери послуг у майбутньому.

Основні пункти угоди:

Між Великою Британією та ЄС не буде податків на товари (тарифів) та обмежень на кількість речей, якими можна торгувати (квот).

на товари (тарифів) та обмежень на кількість речей, якими можна торгувати (квот). На кордонах будуть запроваджені деякі перевірки (зокрема, безпеки та митних декларацій).

(зокрема, безпеки та митних декларацій). Є обмеження щодо перевезення певних продуктів харчування. Наприклад, до ЄС не можна ввозити сире м'ясо, якщо воно не заморожене до -18 градусів.

Євросоюз більше автоматично не визнаватиме професійну кваліфікацію , зокрема, лікарів, кухарів та архітекторів із Британії.

, зокрема, лікарів, кухарів та архітекторів із Британії. Низка підприємств втратять своє автоматичне право доступу до ринків ЄС та зіштовхнуться з обмеженнями.

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Громадянам Великої Британії відтепер потрібна віза для перебування в Євросоюзі, якщо термін – понад 90 днів протягом 180 днів.

для перебування в Євросоюзі, якщо термін – понад 90 днів протягом 180 днів. Британія більше не підпадає під заборону на додаткові плати за роумін г , хоча обидві сторони заохочуватимуть операторів мати "прозорі та розумні тарифи".

, хоча обидві сторони заохочуватимуть операторів мати "прозорі та розумні тарифи". Протягом наступних п'яти з половиною років Британія поступово отримуватиме більшу частку риб и з власних вод. Країна може заборонити рибальські човни ЄС з 2026 року, але Євросоюзу буде дозволено запроваджувати податки на британську рибу у відповідь.

з власних вод. Країна може заборонити рибальські човни ЄС з 2026 року, але Євросоюзу буде дозволено запроваджувати податки на британську рибу у відповідь. У Британії не буде функціонувати Європейський суд , який є найвищою судовою інстанцією в ЄС.

, який є найвищою судовою інстанцією в ЄС. Лондон більше не матиме автоматичного доступу до ключових баз дани х у сфері безпеки, але зможе отримати доступ за запитом.

у сфері безпеки, але зможе отримати доступ за запитом. Країна не буде членом Європолу , але все ж буде представлена у штаб-квартирі організації.

, але все ж буде представлена у штаб-квартирі організації. Велика Британія більше не братиме участі в програмі обміну "Еразмус", завдяки якій студенти мають можливість навчатися за кордоном. Це обмеження не стосується студентів із Північної Ірландії. Ті, хто вже розпочав курси за програмою, продовжать навчання.

Угода починає діяти на тимчасовій основі з 1 січня 2021 року. Ратифікувати її у Європарламенті планують на сесії в березні 2021 року, тоді документ повноцінно набуде чинності.



Угода остаточно набуде чинності в березні / Фото Getty Images

Чому прийняття угоди зайняло так багато часу?

Тому що на кону було чимало важливих речей – ЄС є найближчим і найбільшим торговим партнером Великої Британії. Уряд країни заявляє, що угода охоплює обсяг торгівлі сумою 668 млрд фунтів (909,5 млрд доларів) у 2019 році.

Поки Британія була частиною ЄС, компанії могли купувати та продавати товари через кордони ЄС без сплати тарифів. Якби угоди не уклали, підприємці мусили б сплачувати ці податки, що збільшило б їхні витрати. Також відсутність договору означала б більше прикордонних перевірок, що дорівнює зростанню тривалості перебування вантажівок на кордоні.

Що змінилося для України?

Президент України Володимир Зеленський уже підписав закон про ратифікацію Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Цей документ замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією після Brexit і набуває чинності з 1 січня 2021 року.

У посольстві Великої Британії привітали цей крок, зазначивши, що угода активізує співпрацю в сферах політики, торгівлі та безпеки між країнами.

Що таке Brexit?

Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% британців виявили бажання покинути ЄС, а 48,1% проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу.

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Дату виходу з ЄС неодноразово переносили і зрештою це сталося 31 січня 2020 року. Однак багато моментів у відносинах Британії та Євросоюзу все ж збереглося до 31 грудня 2020 року – кінцева дата 11-місячного перехідного періоду.

24 грудня 2020 року сторони узгодили згадану вище історичну угоду про торговельні відносини після Brexit. Наразі Британія виходить із єдиного ринку з ЄС та увійде в групу третіх країн для Євросоюзу.