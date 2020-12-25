"Європа може дивитися в майбутнє": як світові лідери реагують на угоду між Британією та ЄС
Світ вітає підписання торгової угоди про співпрацю Брюсселя та Лондона після Brexit. У Євросоюзі заговорили про підтримку єдності з Великою Британією.
Як відреагували світові політики на підписання торгової угоди читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуально Британія остаточно відмовилась від переговорів з ЄС на тлі Brexit: заява
- Глава Євроради Шарль Мішель назвав угоду найкращим із можливих результатів для людей та бізнесу. ЄС та Велика Британія підтримуватимуть єдність, незважаючи на Brexit
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Велика Британія залишиться надійним партнером ЄС. Разом вони зможуть "досягти спільної глобальної мети".
- Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що торгова угода захистить "наших громадян, наших рибалок і виробників". За словами французького лідера, "Європа рухається вперед і може дивитися в майбутнє єдиною, суверенною і сильною".
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про історичне значення факту підписання угоди.
- Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав угоду "хорошим компроміcом і збалансованим результатом". Це дозволить уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.
Що ще відомо про реакцію на угоду
Торгову угоду також підтримали прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр Португалії Антоніу Кошта та канцлер Австрії Себастьян Курц.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зауважив, що переговори з ЄС подарували його країні стабільність.
Водночас перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен наголосила, що Шотландія має стати незалежною, адже країна не підтримувала Brexit.
І не буде жодної угоди, яка коли-небудь компенсує те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час накреслити власне майбутнє як незалежної європейської нації,
– заявила посадовиця.
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