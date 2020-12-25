Світ вітає підписання торгової угоди про співпрацю Брюсселя та Лондона після Brexit. У Євросоюзі заговорили про підтримку єдності з Великою Британією.

Як відреагували світові політики на підписання торгової угоди читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Британія остаточно відмовилась від переговорів з ЄС на тлі Brexit: заява

Глава Євроради Шарль Мішель назвав угоду найкращим із можливих результатів для людей та бізнесу. ЄС та Велика Британія підтримуватимуть єдність, незважаючи на Brexit

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Велика Британія залишиться надійним партнером ЄС. Разом вони зможуть "досягти спільної глобальної мети".

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що торгова угода захистить "наших громадян, наших рибалок і виробників". За словами французького лідера, "Європа рухається вперед і може дивитися в майбутнє єдиною, суверенною і сильною".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про історичне значення факту підписання угоди.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав угоду "хорошим компроміcом і збалансованим результатом". Це дозволить уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Що ще відомо про реакцію на угоду

Торгову угоду також підтримали прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр Португалії Антоніу Кошта та канцлер Австрії Себастьян Курц.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зауважив, що переговори з ЄС подарували його країні стабільність.

Водночас перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен наголосила, що Шотландія має стати незалежною, адже країна не підтримувала Brexit.

І не буде жодної угоди, яка коли-небудь компенсує те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час накреслити власне майбутнє як незалежної європейської нації,

– заявила посадовиця.

Зверніть увагу! Торговельну угоду Велика Британія та ЄС підписали у ніч з 23 на 24 грудня. Детальніше читайте тут.