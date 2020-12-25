"Европа может смотреть в будущее": как мировые лидеры реагируют на соглашение Британии и ЕС
Мир приветствует подписание торгового соглашения о сотрудничестве Брюсселя и Лондона после Brexit. В Евросоюзе заговорили о поддержке единства с Великобританией.
Как отреагировали мировые политики на подписание торгового соглашения читайте в материале 24 канала.
Актуально Британия окончательно отказалась от переговоров с ЕС на фоне Brexit: заявление
- Глава Евросовета Шарль Мишель назвал сделку лучшим из возможных результатов для людей и бизнеса. ЕС и Великобритания будут поддерживать единство, несмотря на Brexit
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Великобритания останется надежным партнером ЕС. Вместе они смогут "достичь общей глобальной цели".
- Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что торговое соглашение защитит "наших граждан, наших рыбаков и производителей". По словам французского лидера, "Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной".
- Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об историческом значении факта подписания соглашения.
- Премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал соглашение "хорошим компромиссом и сбалансированным результатом". Это позволит избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Что еще известно о реакции на сделку
Торговое соглашение также поддержали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Португалии Антониу Кошта и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС подарили его стране стабильность.
В то же время первый министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что Шотландия должна стать независимой, ведь страна не поддерживала Brexit.
И не будет никакой сделки, которая когда-либо компенсирует то, что забрал у нас Brexit. Для нас настало время начертить собственное будущее как независимой европейской нации,
– заявила чиновница.
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