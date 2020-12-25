Мир приветствует подписание торгового соглашения о сотрудничестве Брюсселя и Лондона после Brexit. В Евросоюзе заговорили о поддержке единства с Великобританией.

Как отреагировали мировые политики на подписание торгового соглашения читайте в материале 24 канала.

Актуально Британия окончательно отказалась от переговоров с ЕС на фоне Brexit: заявление

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал сделку лучшим из возможных результатов для людей и бизнеса. ЕС и Великобритания будут поддерживать единство, несмотря на Brexit

назвал сделку лучшим из возможных результатов для людей и бизнеса. ЕС и Великобритания будут поддерживать единство, несмотря на Brexit Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Великобритания останется надежным партнером ЕС. Вместе они смогут "достичь общей глобальной цели".

подчеркнула, что Великобритания останется надежным партнером ЕС. Вместе они смогут "достичь общей глобальной цели". Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что торговое соглашение защитит "наших граждан, наших рыбаков и производителей". По словам французского лидера, "Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной".

отметил, что торговое соглашение защитит "наших граждан, наших рыбаков и производителей". По словам французского лидера, "Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной". Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об историческом значении факта подписания соглашения.

объявила об историческом значении факта подписания соглашения. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал соглашение "хорошим компромиссом и сбалансированным результатом". Это позволит избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Что еще известно о реакции на сделку

Торговое соглашение также поддержали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Португалии Антониу Кошта и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС подарили его стране стабильность.

В то же время первый министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что Шотландия должна стать независимой, ведь страна не поддерживала Brexit.

И не будет никакой сделки, которая когда-либо компенсирует то, что забрал у нас Brexit. Для нас настало время начертить собственное будущее как независимой европейской нации,

– заявила чиновница.

Обратите внимание! Торговое соглашение Великобритания и ЕС подписали в ночь с 23 на 24 декабря. Подробнее читайте здесь.