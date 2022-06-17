Дания готова поддержать статус кандидатства Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Дания поддержит предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. Кулеба заявил, что провел разговор с главой датского МИД Йеппе Кофодом, который заверил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

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Благодарен Йеппе Кофоду за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой,

– написал Кулеба в твиттере.

Глава Датского МИД в своем твиттере подтвердил информацию, которую предоставил Кулеба.

"Дания готова поддержать статус кандидата Украины в ЕС. Надеемся на продолжение сотрудничества с Украиной по реформам. Мы должны отправить сильнейший сигнал, что Украина принадлежит к европейской семье", – отметил он.

Нидерланды призвали принять решение "ради единства в Европе"

В нидерландском правительстве также выразили готовность поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Соответствующую позицию озвучил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщает RTL.

Он назвал рекомендацию Еврокомиссии "умным компромиссом". По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники, так и оппоненты кандидатства Украины.

Рютте заявил, что правительство Нидерландов удовлетворено, что Украине дали "дополнительное домашнее задание". Он намекнул, что Украине придется провести реформы на пути в ЕС.

Система присоединения к ЕС остается на месте. В то же время сигнал был отправлен,

– отметил Рютте.

Также касательно статуса кандидата Украины в ЕС высказался глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Он призвал принять это решение "ради единства в Европе".

В то же время, нидерландский министр отметил, что на присоединение Украины и Молдовы пойдут годы и "в этом процессе уступок не будет".

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Мощный сигнал по европейской перспективе Украина получила 16 июня. В этот день лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

До недавнего времени Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция были едва ли не самыми большими скептиками в отношении европейского будущего Украины.

17 июня в Еврокомиссии рекомендовали предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Также рекомендацию получила Молдова, когда Грузия услышала "нет".

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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