Нидерландский премьер-министр Марк Рютте извинился за рабовладельческое прошлое Нидерландов. Об этом он сказал, выступая в Национальном архиве страны 19 декабря.

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Кроме извинений, Нидерланды выделили средства на сохранение памяти

Официальные извинения включают в себя выделение средств на создание музея рабства и информационные проекты.

Справка. В течение 250 лет, когда голландцы финансировали экономический и культурный "золотой век", Нидерланды эксплуатировали более 600 000 человек из Африки и Азии – около 5 процентов от 12 миллионов человек, порабощенных европейцами с 17 по 19 век.

В книге нашей общей истории много страниц, которые наполняют нас в 21 веке тревогой, ужасом и глубоким стыдом. На протяжении веков голландское государство и его представители способствовали, стимулировали, сохраняли и наживались на рабстве,

– сказал Рютте.

Семь других министров и представителей правительства Нидерландов отправились в Суринам и шесть бывших островных колоний Карибского бассейна, где в понедельник они сделали аналогичное заявление от имени правительства.

Раньше премьер не хотел извиняться

Ранее Рютте заявлял, что не будет извиняться за роль голландского государства в рабстве, утверждая, что это "окажет только поляризационный эффект". Однако во время выступления он признал, что изменил свое мнение.

Долго я не думал, что можно осмысленно взять на себя ответственность за то, что было так давно и частью чего никто из нас не был. Однако я ошибался, потому что века угнетения и эксплуатации сохраняются здесь и сейчас: в расистских стереотипах, в дискриминационных моделях исключения, в социальном неравенстве,

– сказал он.