Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте вибачився за рабовласницьке минуле Нідерландів. Про це він сказав, виступаючи в Національному архіві країни 19 грудня.
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Окрім вибачень, Нідерланди виділили кошти на збереження пам'яті
Офіційні вибачення включають виділення коштів на створення музею рабства та інформаційні проєкти.
У книзі нашої спільної історії є багато сторінок, які наповнюють нас у 21 столітті тривогою, жахом та глибоким соромом. Протягом століть голландська держава та її представники сприяли, стимулювали, зберігали та наживалися на рабстві,
– сказав Рютте.
Сім інших міністрів та представників уряду Нідерландів вирушили до Суринаму та шести колишніх острівних колоній Карибського басейну, де в понеділок вони зробили аналогічну заяву від імені уряду.
Раніше прем'єр не хотів перепрошувати
Раніше Рютте заявляв, що не проситиме вибачення за роль голландської держави в рабстві, стверджуючи, що це "надасть лише поляризаційний ефект". Однак під час виступу він визнав, що змінив свою думку.
Довгий час я не думав, що можна осмислено взяти на себе відповідальність за те, що було так давно і частиною чого ніхто з нас не був. Однак я помилявся, тому що століття пригнічення та експлуатації зберігаються тут і зараз: у расистських стереотипах, у дискримінаційних моделях виключення, у соціальній нерівності,
– сказав він.