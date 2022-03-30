Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в Испанию. Там он во время встречи с королем Испании Фелипе VI и главой правительства Педро Санчесом обсудили войну в Украине и европейский энергетический рынок.

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По словам Рютте, мирное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому Украина отказывается от территории или суверенитета, не является одной из причин для восстановления связей с Россией.

"Мировое соглашение, заключенное под дулом оружия, не является способом вернуться к нормальной жизни", – заявил Рютте.

Нидерландский политик также в своей речи назвал Путина человеком, "управляемым реваншизмом и ревизионизмом".

Рютте в своей речи также упомянул о "реальности репрессий и террора". И что это не то, что можно позволить в Европе XXi века.