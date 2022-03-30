Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в сети о разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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Кулеба поговорил с Боррелем о санкциях против России

Украинский министр отметил, что общался с Боррелем о подготовке к саммиту ЕС – Китаю и усилиям, направленным на прекращение российской агрессии.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока продолжаются варварские военные преступления России, нужно усиливать санкции против государства-агрессора.

Пятый пакет санкций Евросоюза должен поступить как можно скорее, он должен быть максимально жестким,

– отметил глава МИД.

Напомним, накануне в США заявили, что готовят новые санкции против России. Они будут касаться оборонных предприятий.

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