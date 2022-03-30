Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мережі про розмову з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

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Кулеба поговорив з Боррелем про санкції проти Росії

Український міністр зазначив, що спілкувався з Боррелем про підготовку до саміту ЄС – Китай та зусилля, спрямовані на припинення російської агресії.

Дмитро Кулеба наголосив, що поки тривають варварські воєнні злочини Росії, потрібно посилювати санкції проти держави-агресорки.

П'ятий пакет санкцій Євросоюзу має надійти якнайшвидше, він має бути максимально жорстким,

– зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, напередодні у США заявили, що готують нові санкції проти Росії. Вони стосуватимуться оборонних підприємств.