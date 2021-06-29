Фрегат Eversten находился неподалеку от оккупированного Россией Крыма. Российские истребители в течение нескольких часов совершали полеты на близком расстоянии от фрегата, симулируя атаку.

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Фрегат находился в международных водах, – Нидерланды

Самолет неоднократно пролетал опасно низко над кораблем и вплотную к нему и совершал фиктивные атаки. Во время этих попыток HNLMS Evertsen находился в международных водах,

– отметили в Минобороны Нидерландов.

Какова реакция российского Минобороны

В России созданную угрозу отрицают. Мол, истребители совершали полеты на безопасном расстоянии. Причина – Eversten вроде бы неожиданно изменил курс и двинулся к Керченскому проливу. Истребителей фрегат "испугался" и, говорят в Москве, сразу изменил курс снова. Военные страны-агрессора даже обнародовали видео для подтверждения.

Россия ранее заявила, что открыла огонь по эсминцу Британии

Отметим, что 23 июня в Черном море произошел скандальный инцидент. Россия заявила, что британский эсминец Defender вроде бы вошел в "российские территориальные воды". После этого по судну якобы открыли предупредительный огонь.

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В Минобороны Британии такому заявлению очень удивились и заверили, что по эсминцу никто не стрелял. Более того, он находился в международных водах. Россию такая реакция Туманного Альбиона лишь разозлила.