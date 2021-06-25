Ролик опубликовали российские государственные СМИ. Очевидно, его сняли на борту одного из охранных кораблей России.

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Россия опубликовала видео "обстрела" британского эсминца

На видео слышно, как экипаж российского корабля, направляясь рядом с британским судном, призывает его изменить курс.

Чейндж йор курс,

– говорят россияне на ломаном английском.

В ответ из "Дефендера" поступает сообщение, что они делают мирный проход на основании международного права.

Длительные призывы изменить курс и не пересекать якобы государственную границу России, экипаж судна страны-оккупанта предупреждает об открытии огня. Далее британскому эсминцу заявляют, что он "вошел в российские территориальные воды" и просят их немедленно покинуть.

Позже россияне отдают приказ произвести предупредительный выстрел по "Дефендеру", но так, чтобы не попасть в эсминец: "выполнить предупредительную стрельбу, исключить попадание".

Далее идет сама стрельба. В завершение на видео информируют, что британское судно оставило "территориальные воды России".

ФСБ опубликовало видео "обстрела" "Дефендера"

"Обстрел" британского эсминца: основное