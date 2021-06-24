Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал действия российских военных в случае повторения инцидента, который 23 июня случился в Черном море.
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Россия заявила о готовности к военным методам на границе
Мы можем обращаться к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают,
– отметил Рябков.
Он подчеркнул, что территориальная целостность России является неприкосновенной. "Нерушимость ее границ – это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", – добавил заместитель министра.
Напомним, накануне Россия сообщила об "обстреле "британского эсминца "Дефендер".
"Обстрел" британского эсминца: коротко
- В Черном море 23 июня состоялись совместные учения Украины, США и Великобритании, в которых принимал участие британский "Дефендер".
- Россияне заявили об открытии якобы предупредительного огня по эсминцу из-за того, что судно вошло "в российские территориальные воды".
- В британском Министерстве обороны опровергли эту информацию, отметив, что Россия не осуществляла "обстрел" корабля Королевского флота.