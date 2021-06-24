Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував дії російських військових у випадку повторення інциденту, який 23 червня трапився у Чорному морі.

Читайте також BBC оприлюднило репортаж з "Дефендера": кадри зняли під час подій з "обстрілом"

Росія заявила про готовність до військових методів на кордоні

Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють,

– зазначив Рябков.

Він наголосив, що територіальна цілісність Росії є недоторканною. "Непорушність її кордонів – це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними та політичними, так, при необхідності, і військовими засобами", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, напередодні Росія повідомила про "обстріл" британського есмінця "Дефендер".

"Обстріл" британського есмінця: коротко