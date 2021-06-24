Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував дії російських військових у випадку повторення інциденту, який 23 червня трапився у Чорному морі.
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Росія заявила про готовність до військових методів на кордоні
Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють,
– зазначив Рябков.
Він наголосив, що територіальна цілісність Росії є недоторканною. "Непорушність її кордонів – це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними та політичними, так, при необхідності, і військовими засобами", – додав заступник міністра.
Нагадаємо, напередодні Росія повідомила про "обстріл" британського есмінця "Дефендер".
"Обстріл" британського есмінця: коротко
- У Чорному морі 23 червня відбулися спільні навчання України, США та Великої Британії, в яких брав участь британський "Дефендер".
- Росіяни заявили про відкриття нібито попереджувального вогню по есмінцю через те, що судно увійшло в "російські територіальні води".
- У британському міністерстві оборони спростували цю інформацію, наголосивши, що Росія не здійснювала "обстрілу" корабля Королівського флоту.