Об этом 29 января сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Палате представителей парламента. Она объяснила, куда направят 122 миллиона евро помощи.

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Украина получит не только снаряды

Итак, 87 миллионов евро Нидерланды выделяют на покупку артиллерийских снарядов для нашего государства. Также 25 миллионов выделяется в Международный фонд для Украины. Их направят на покупку оборудования.

Также правительство выделит еще 10 миллионов евро. Эту сумму направят на улучшение киберзащиты Украины.

Как отметила министр, эти средства результат консультаций проведенных Контактной группой по вопросам обороны Украины. В нее входят 50 стран-партнеров. Они помогают нашему государству закупить оборудование и ресурсы, необходимые для защиты от России.

Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине. Они борются за свою страну и за разделяемые ценности: самоопределение свободу равенство права человека,

– сказала Оллонгрен.

Между тем Украина ожидает того, чтобы в США приняли выделение помощи для нашего государства. Речь идет о более чем 60 миллиардах дополнительного финансирования, которое еще в конце 2023 года попросил выделить Джо Байден.

Что будет, если помощи от США не будет

Накануне Владимир Зеленский в интервью рассказал о последствиях, которые могут возникнуть, если США будут в дальнейшем затягивать процесс поддержки нашего государства. По словам украинского президента, это также будет влиять на Европу.

Я верю, что этого не произойдет. Что Европа не останется одна. И здесь вопрос комплексный. Во-первых – Европа не справится одна, если она будет оказывать помощь на том уровне, которую получала Украина ни оружием ни финансово. Почему? Если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но США имеют влияние: если сигналы не очень положительные, то они оказывают влияние на некоторых лидеров Европы,

– отметил Зеленский.

В частности, глава государства считает, что если США отколются, то из-за этого также может посыпаться санкционная политика.