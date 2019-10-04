Нидерланды, а не Голландия: страна решила изменить свой глобальный имидж
Власти Нидерландов решили прекратить использование названия Голландия. Вместо этого будет использоваться только официальное название для глобального обновления имиджа страны.
Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется. Идет речь о культуре отдыха с наркотиками и районе красных фонарей Амстердама.
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В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Национальная футбольная команда, которую часто называют Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.
Мы хотим представить Нидерланды как открытую, причудливую и инклюзивную страну,
– сказала она.
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Почему Нидерланды называют Голландией?Северная и Южная Голландия – это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единым политическим объединением. До XVII века она была доминирующей частью тогдашней Голландской республики.
Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что переводится как "низкие земли", возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.
Карта Нидерландов / 9gag.com