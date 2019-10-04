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      Нидерланды, а не Голландия: страна решила изменить свой глобальный имидж

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      Нидерланды, а не Голландия
      Нидерланды, а не Голландия / CoolTimes

      Власти Нидерландов решили прекратить использование названия Голландия. Вместо этого будет использоваться только официальное название для глобального обновления имиджа страны.

      Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется. Идет речь о культуре отдыха с наркотиками и районе красных фонарей Амстердама.

      К теме: В Амстердаме отказались принимать Евровидение-2020: причина

      В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Национальная футбольная команда, которую часто называют Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.

      Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

      Мы хотим представить Нидерланды как открытую, причудливую и инклюзивную страну,
      – сказала она.

      Это интересно: Жесткие реформы в Амстердаме: исчезнет ли квартал Красных фонарей

      Почему Нидерланды называют Голландией?Северная и Южная Голландия – это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единым политическим объединением. До XVII века она была доминирующей частью тогдашней Голландской республики.

      Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что переводится как "низкие земли", возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.


      Карта Нидерландов / 9gag.com

      blog_ava
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      4 октября
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Нидерланды
      Источник: 24 канал
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