Нідерланди, а не Голландія: країна вирішила змінити свій глобальний імідж

Влада Нідерландів вирішила припинити використання назви Голландія. Замість цього використовуватиметься тільки офіційна назва для оновлення глобального іміджу країни.

Міністри хочуть змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється. Йдеться про культуру відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

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У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, що відбудеться у Роттердамі в травні наступного року, і під час Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році. Національна футбольна команда, яку часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

Прессекретар Міністерства закордонних справ заявила, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну,

– сказала вона.

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Чому Нідерланди називають Голландією?Північна і Південна Голландія – це провінції на західному узбережжі Нідерландів. З Х по ХVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням. До ХVII століття вона була домінуючою частиною тодішньої Голландської республіки.



Королівство Нідерландів, від голландського Neder-landen, що перекладається як "низькі землі", виникло після поразки Наполеона у битві при Ватерлоо у 1815 році.



Карта Нідерландів / 9gag.com