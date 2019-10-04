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      Нідерланди, а не Голландія: країна вирішила змінити свій глобальний імідж

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      Нідерланди, а не Голландія
      Нідерланди, а не Голландія / CoolTimes

      Влада Нідерландів вирішила припинити використання назви Голландія. Замість цього використовуватиметься тільки офіційна назва для оновлення глобального іміджу країни.

      Міністри хочуть змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється. Йдеться про культуру відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

      До теми: В Амстердамі відмовилися приймати Євробачення-2020: причина

      У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, що відбудеться у Роттердамі в травні наступного року, і під час Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році. Національна футбольна команда, яку часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

      Прессекретар Міністерства закордонних справ заявила, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

      Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну,
      – сказала вона.

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      Чому Нідерланди називають Голландією?Північна і Південна Голландія – це провінції на західному узбережжі Нідерландів. З Х по ХVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням. До ХVII століття вона була домінуючою частиною тодішньої Голландської республіки.

      Королівство Нідерландів, від голландського Neder-landen, що перекладається як "низькі землі", виникло після поразки Наполеона у битві при Ватерлоо у 1815 році.


      Карта Нідерландів / 9gag.com

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      4 жовтня
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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