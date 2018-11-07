18:27
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Нидерланды начинают понимать, что Россия манипулирует данными относительно MH-17

      99 Читати новину українською
      Сбитый Боинг
      Сбитый Боинг / Getty Images

      Россия вынуждена уступать своим имиджем на международной арене из-за ситуации с падением самолета рейса MH17.

      Такое мнение заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила, выступая во время международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

      Читайте также: Волкер откровенно обвинил Россию в катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом

      Один из примеров этому, по ее словам, ситуация с рассмотрением вопроса о создании трибунала по MH-17, когда единая Россия использовала право вето и этот трибунал не был создан.

      Зеркаль заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с "Боингом".

      Читайте также: Расследование относительно "Боингу-777" приближается к концу: чего боится Кремль

      "Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как вот в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию. То, что сейчас происходит в Нидерландах – ответ общества на постоянную "смену сценариев", на вкиди информации относительно того, что это все Украина виновата, и относительно того, что следствие якобы не предпринимает нужных мер для расследования, вызывает совсем другую реакцию", – сообщила дипломат.

      Что такое катастрофа MH17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").

       

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: Радио "Свобода"
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      сегодня , 17:00 Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      Злой Одессит
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 536421
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук