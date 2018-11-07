Нидерланды начинают понимать, что Россия манипулирует данными относительно MH-17

Россия вынуждена уступать своим имиджем на международной арене из-за ситуации с падением самолета рейса MH17.

Такое мнение заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила, выступая во время международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

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Один из примеров этому, по ее словам, ситуация с рассмотрением вопроса о создании трибунала по MH-17, когда единая Россия использовала право вето и этот трибунал не был создан.

Зеркаль заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с "Боингом".

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"Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как вот в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию. То, что сейчас происходит в Нидерландах – ответ общества на постоянную "смену сценариев", на вкиди информации относительно того, что это все Украина виновата, и относительно того, что следствие якобы не предпринимает нужных мер для расследования, вызывает совсем другую реакцию", – сообщила дипломат.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").