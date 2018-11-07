Нідерланди починають розуміти, що Росія маніпулює даними по MH-17

Росія вимушена поступатись своїм іміджем на міжнародній арені через ситуацію із падінням літака рейсу MH17.

Таку думку заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль висловила, виступаючи під час міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед".

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Один із прикладів цьому, за її словами, ситуація із розглядом питання щодо створення трибуналу по MH-17, коли Росія єдина використала право вето і цей трибунал не було створено.

Зеркаль заявила, що Росія намагається маніпулювати правдою і свідомістю щодо трагедії із "Боїнгом".

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"Повертаючись до дій Росії, треба подивитись, як Росія маніпулює, і як ось в принципі несподівано для Росії суспільство починає усвідомлювати цю маніпуляцію. Те, що зараз відбувається в Нідерландах – відповідь суспільства на постійну "зміну сценаріїв", на вкиди інформації щодо того, що це все Україна винна, і щодо того, що слідство начебто не вживає потрібних заходів для розслідування, викликає зовсім іншу реакцію", – повідомила дипломатка.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий").