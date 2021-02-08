На севере Нигерии в результате жестокого террористического нападения погибли десятки людей. Неизвестные атаковали два села и убили не менее 19 мирных жителей.

Комиссар по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Сэмюэл Аруван сообщил, что боевики совершили нападение на поселок Кутемеши и поселок Куджеми в субботу, 6 февраля.

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Погибли не менее 19 человек и многие ранены

Представитель властей заявил, что в результате нападения на поселок Кутемеши погибли 14 мирных жителей, еще 5 были убиты в поселке Куджеми. Многие жители обоих населенных пунктов получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

По его словам, террористы также сожгли большое количество домов и разграбили имущество местных жителей.

Власть штата отреагировала на нападение боевиков

Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфа поручил органам государственной безопасности активизировать операции против вооруженных бандитов, совершивших нападения.

Что известно о нападениях террористов в Нигерии: коротко

Обратите внимание! На севере Нигерии действует террористическая группировка "Боко Харам", которая объявила себя частью "Исламского государства".