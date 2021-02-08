В Нигерии боевики напали на две деревни: жестоко убиты десятки людей
На севере Нигерии в результате жестокого террористического нападения погибли десятки людей. Неизвестные атаковали два села и убили не менее 19 мирных жителей.
Источник:Синьхуа
Комиссар по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Сэмюэл Аруван сообщил, что боевики совершили нападение на поселок Кутемеши и поселок Куджеми в субботу, 6 февраля.
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Погибли не менее 19 человек и многие ранены
Представитель властей заявил, что в результате нападения на поселок Кутемеши погибли 14 мирных жителей, еще 5 были убиты в поселке Куджеми. Многие жители обоих населенных пунктов получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.
По его словам, террористы также сожгли большое количество домов и разграбили имущество местных жителей.
Власть штата отреагировала на нападение боевиков
Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфа поручил органам государственной безопасности активизировать операции против вооруженных бандитов, совершивших нападения.
Что известно о нападениях террористов в Нигерии: коротко
- В Нигерии две девочки и мальчик устроили теракт, в результате которого погибли 30 человек.
- Террористы из группировки "Боко Харам" устроили расправу над жителями небольшого нигерийского города во время похорон.
- В нигерийском штате Кацина 11 декабря 2020 года вооруженные люди штурмовали правительственную научную школу. В результате нападения менее 400 учеников пропали без вести.
- Через неделю школьников освободили, никто из детей не погиб. Ответственность за похищение взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам"
Кто такие "Боко Харам"?"Боко Харам" – террористическая исламистская группировка, считает себя "КФА провинцией" Исламского Государства". Она действует в 12 штатах Нигерии и исповедует "законы шариата".
Спецслужбы насчитывают от 4-х до 6 тысяч членов группировки, которые участвуют в религиозных войнах на севере страны. Боевики иногда захватывают города и устраивают рейды на военные базы.
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